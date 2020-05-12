Yol kontrollerinde uyuşturucu ile yakalanan 11 kişiye gözaltı BİTLİS'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ele geçirildi.

BİTLİS'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde yapılan yol kontrol noktalarında 6 ayrı araçta 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Araçlarda bulunan toplam 11 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA