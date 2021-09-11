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Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside 4 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside 4 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir ticari taksi içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir ticari taksi içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, merkez Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, 07 T 4323 plakalı ticari araçta yapılan kontrol esnasında; 4 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. Yapılan incelemede ticari taksi sürücüsü L.T'nin düzensiz göçmenleri 750 TL karşılığında, Afyon'dan Antalya'ya taşıması konusunda anlaştığı ve bu kapsamda maddi kazanç elde etmek için, düzensiz göçmenleri bir yerden başka bir yere taşımak eyleminden dolayı Göçmen Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların kimlik ve cep telefonları sorguları (YTS) yapılarak, örgütsel açıdan suç kayıtlarının olmadığı anlaşıldı.

Araç şoförü L.T isimli şahsa 6458 sayılı kanun gereği toplamda 7 bin 564 TL para cezası yazıldı. Yabancı uyruklu şahıslara ise 6458 sayılı kanun gereği kişi başına 4 bin 746 TL olmak üzere toplamda 18 bin 984 TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin bitmesine müteakiben Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bilgisi verildi. - ANTALYA

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