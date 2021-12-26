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Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulundu

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki yolcularda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki yolcularda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında, M.S. isimli şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde yolcu olarak bulunan İ.A.D. ve M.Y. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine kaba üst araması gerçekleştirildi. Yapılan kaba üst aramasına 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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