YOL KENARLARINDAKİ AĞAÇLARDAN MEYVE VE IHLAMUR TOPLUYORLAR İSTANBUL'da vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle yol kenarlarına belediyelerin ya da hayırseverlerin diktiği ağaçlardan ıhlamur, erik ve vişneleri topluyor.

İSTANBUL'da vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle yol kenarlarına belediyelerin ya da hayırseverlerin diktiği ağaçlardan ıhlamur, erik ve vişneleri topluyor. Bugünlerde en çok toplanan ise kurutulup kış günlerinde içmek için poşetlere doldurulan ıhlamur oluyor.

Ağaçlara çıkamayanlar taburesini, merdivenini alarak yol kenarlarındaki ağaçlardan meyve topluyor. Küçükçekmece'de yoldaki ağaçlardan meyve toplayan çevre sakinlerinden Ruhi Erden, 'Eskiler gelmiş burada sağ olsun hayrına dikmişler. Biz de gelip gün içerisinde olgunlarını topluyoruz. Ihlamur, vişne, erik bunları topluyoruz. Toplayıp gölgede yiyoruz. Gayet güzel. Mesafemizi de koruyoruz koronavirüs sebebiyleö dedi.

EN ÇOK İLGİ IHLAMURA

Kışın kurutup içmek için toplanan ıhlamurlara ise ilgi büyük. Vatandaşlar merdiven ya da taburelerle gelerek poşet poşet ıhlamur topluyor. Kışın akrabaları ve kendisi için ıhlamur toplayan Gül Tatlı, Biraz sarı olduğu zaman gelip topluyoruz. Götürüp eve seriyoruz, kurutuyoruz. Poşetlere koyuyoruz. Kışın da akrabalara veriyoruz. Merdiven, sandalye koyup topluyoruz. Böyle yollarda olanlar daha doğal. Kışın tarçınla kaynattığımız zaman çok güzel oluyor diye konuştu.

Tekin Kabul de 'Eriklerin tam mevsimi. Geldik topluyoruz biz de. Bu sene ıhlamura pek denk gelemedim ama erik topluyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA