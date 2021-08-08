Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir alt geçidin girişinde yol kenarında duran şüpheli poşet fünye ile patlatıldı.

Konya'da bir alt geçidin girişinde yol kenarında duran şüpheli poşet fünye ile patlatıldı. Poşet içerisindeki kutudan boş pet şişeler çıktı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Mobilyacılar Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçit girişindeki bariyerler yanında siyah bir poşetin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alt geçidi bir süreliğine trafik akışına kapattı. Bir süre sonra olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli poşeti kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan poşetim içerisinden boş pet şişeler çıktı. Daha sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. - KONYA

Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Tuğba Özay Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Eda Erdem Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 23:02:53. #1.14#

title