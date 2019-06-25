Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti Motosiklet hırsızlığı kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı.
Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Motosiklet hırsızlığı kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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