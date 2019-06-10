Yol kenarındaki lavanta tarlasına yoğun ilgi
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yol kenarında bulunan lavanta tarlası, araçlarla geçenlerin ilgisini çekiyor.
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yol kenarında bulunan lavanta tarlası, araçlarla geçenlerin ilgisini çekiyor.
Şarkışla ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan lavanta tarlası yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Kendiliğinden yetişen lavantaları fotoğraflamak isteyenler, araçlarını durdurarak lavantaların arasına girip fotoğraf çektiriyor. Günlük yaklaşık 500 aracın durakladığı alandaki lavantalar kokusu ve görüntüsüyle ilçeye renk katıyor.
- Sivas
Kaynak: DHA
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