Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
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Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

11.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:29
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

BURSA'da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

BURSA'da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi. 

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı.

Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda  Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi.Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.


- Bursa
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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