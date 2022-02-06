Yol kenarındaki boru hattına çarpan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı
AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarından geçen termik santral boru hattına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarından geçen termik santral boru hattına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.A'nın (33) kullandığı 10 BCE 46 plakalı otomobil, Küçükgüney Mahallesi yakınlarında termik santral yakınlarındaki Kül Barajı yolunda kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan santrale ait boru hattına çarpan otomobildeki yolcu Erol Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.