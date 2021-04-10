Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldüSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Coşkun Türkmen (42) hayatını kaybetti.
Olay, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Coşkun Türkmen idaresindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada bulunan ağaçlara çarptı. Kazayı gören kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kamyonet sürücüsü Coşkun Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Coşkun Türkmen'in araçta sıkışan cansız bedenini çıkardı. Türkmen'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı