Yol kenarında yaralı tilki bulundu

01.11.2019 17:01

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.



Nurdağı ilçesinde inşaatı devam eden hızlı tren şantiyesi çalışanlarından Hasan Gürcan, sabah saatlerinde yol kenarında yaralı bir tilki buldu. Şantiye çalışanları tarafından araca alınan yaralı hayvan şantiyeye getirilerek karnı doyuruldu. Yaralı tilki daha sonra haber verilen İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından şantiyeden alındı. İlk müdahalesi yapılan tilki, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Tilkinin ilk incelemelere göre yüksekten düşerek boynundan yaralandığı tahmin ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA