Yol kenarında yanan samanların alevi ormana sıçradı
Yol kenarında yanan samanların alevi ormana sıçradıİZMİR'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu.
Yol kenarında yanan samanların alevi ormana sıçradı
İZMİR'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.
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Haber-Kamera Davut CAN İZMİR (DHA)
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Kaynak: DHA
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