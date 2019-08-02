Yol kenarında yanan samanların alevi ormana sıçradı

İZMİR'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.

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Haber-Kamera Davut CAN İZMİR (DHA)

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Kaynak: DHA