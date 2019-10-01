Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu

01.10.2019 10:14

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan bir işçi, sabah erken saatlerde işten dönerken yol kenarında çok sayıda ayakkabı bulunduğunu fark etti.

Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

Yol kenarında yaklaşık 200 çift kadın ve erkek ayakkabısı bulunduğunu belirleyen ekipler, ayakkabıları incelemeye aldı.

Ayakkabılar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince poşetlere konularak götürüldü.

Polis, ayakkabıları atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA