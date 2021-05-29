Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı

Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, otomobille seyir halindeyken Ürdünlü 3 kişi arasında tartışma çıktı.

BURDUR'da, otomobille seyir halindeyken Ürdünlü 3 kişi arasında tartışma çıktı. Otomobili yol kenarına çekip tartışmaya devam eden Ürdünlüler, gelen jandarma ekiplerince yatıştırılıp, araçlarına bindirildi. Jandarma, olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada arkadan gelen bir başka otomobil, Ürdünlülerin bulunduğu otomobile çarptı. Her iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Burdur'dan Isparta yönüne giden Ürdün uyruklu Faris M.A. Hasan (24), kullandığı 07 EIL 58 plakalı otomobili Askeriye köyü yakınlarında durdurdu. İddiaya göre Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar (31) ve Rima Abugazi (43) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları sakinleştirerek, araçlarına yeniden bindirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada ise Necati E.'nin (25) kullandığı 09 SA 112 plakalı otomobil park halinde duran Ürdünlü 3 kişinin bulundugğu otomobile çarptı. Her iki araçta da büyük hasara neden olan kazayı jandarma ekipleri şans eseri yara almadan atlattı.

Kazada Faris M.A. Hasan, Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi ile diğer araçta bulunan Necati E., Serpil K. (31) ve Barış K. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı
Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Antony Blinken Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 00:01:10. #1.15#

title