Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu

29.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:51
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu

SİVAS'ta, sokakta yol kenarına atılmış bulunan hançere, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerince el koyuldu.

SİVAS'ta, sokakta yol kenarına atılmış bulunan hançere, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerince el koyuldu. 

Olay, dün gece, Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı'nın yanında meydana geldi. Yol kenarında hançer olduğunu görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen hançeri yerden aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hançer, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. 


Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu
Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Muharrem İnce Volkan Bozkır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Halil Sezai Özlem Yıldız
Spor Can Bartu Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 15:22:02. #1.15#
title