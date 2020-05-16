Yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü
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Yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü

yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü Ankara'da üzerine minibüs devrilen fabrika işçisi hayatını kaybetti Ankara Ayaş Yolu üzerinde yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen fabrika işçisinin üzerine iki aracın çarpıştığı kazada savrulan...

Yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü
16.05.2020 02:17 | Son Güncelleme: 16.05.2020 02:19

yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü

Ankara'da üzerine minibüs devrilen fabrika işçisi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara Ayaş Yolu üzerinde yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen fabrika işçisinin üzerine iki aracın çarpıştığı kazada savrulan minibüs devrildi. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Ayaş Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Sincan istikametinde ilerleyen sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 AG 5240 plakalı minibüs ile 06 KA 6344 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen İdris Şenyurt'un üzerine devrildi. Minibüsün altında kalan talihsiz genç ağır yaralanırken şans eseri oradan geçen 112 Acil Servis ekibi yaralıya müdahale etti. Kazada ağır yaralanan fabrika işçisi, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında araç sürücülerini ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden Şenyurt'un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza mahalline gelen talihsiz gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

"Sanırım yarış yapıyorlardı"

Çevrede bulunan dükkanların birinde esnaf olduğunu ve gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını belirten kişi, "İki araç sanırım birbirleriyle yarışıyorlardı. Daha sonra sürücü aracın kontrolünü kaybediyor ve duvara çarpıyor ve yol kenarında servis bekleyen gencin üzerine devriliyor" dedi.

Yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi: 1 ölü

Kaynak: İHA

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