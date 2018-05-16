Yol Kenarında Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda patlayıcı bulunarak imha edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada Suriye sınır hattından 13 Mayıs 2018 günü giriş yaptığı tespit edilen 23,6 kilogram patlayıcı madde, 13 kilogram 75 gram patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirilmiştir. Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MARDİN