Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü
Kaza yapan otomobil Kaza yapan tır Otomobilin çekilmesi Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü SAKARYA (AA) Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen çekicinin sürücüsü, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza yapan otomobil
Kaza yapan tır
Otomobilin çekilmesi Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü
SAKARYA (AA) Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen çekicinin sürücüsü, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'dan yüklediği minibüs ve otomobili Mersin'e götürmek üzere yola çıkan Enes Cılız (32) idaresindeki 33 CVN 24 plakalı çekiciye ait römorkun lastiği, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Sapanca gişelerine 2 kilometre kala patladı.
Aracını emniyet şeridine çektikten sonra patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen Enes Cılız, Nevzat İzmirli'nin kullandığı 34 PG 426 plakalı tırın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Enes Cılız'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Tır sürücüsü İzmirli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cılız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.