Son dakika haber: Yol kenarında ölü bulundu

Son dakika haberler... Yol kenarında ölü bulundu Yoldan geçenler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, yol kenarında elektrikli bisikletle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Yol kenarında ölü bulundu

Yoldan geçenler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, yol kenarında elektrikli bisikletle kaza yapmış halde ölü bulundu. Vatandaşın geçirdiği kalp krizi sonrası kaza yaptığı sanılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz şekilde yattığını ve yanında elektrikli bisikletin kaza yapmış halde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, jandarma ekipleri de şahsın 75 yaşındaki Hasan Kulavuz olduğunu belirledi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Kulavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kulavuz'un kalp krizi geçirdikten sonra elektrikli bisikleti ile kaldırıma çarparak kaza yaptığı düşülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür