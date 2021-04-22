Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı
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Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | 3. Sayfa

Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı Bolu'da, inşaat işçilerinin yol kenarında buldukları 2 çantadan birinden 1 silah ile 3 şarjör çıktı.

Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı

BOLU - Bolu'da, inşaat işçilerinin yol kenarında buldukları 2 çantadan birinden 1 silah ile 3 şarjör çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler iftar için mola verdikleri sırada yol kenarında bırakılan 2 çanta gördüler. İftar dönüşü çantaların aynı yerde olduğunu gören işçiler durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Şüpheli çantaların bulunduğu yere gelen polis ekipleri, açtıkları çantalardan birisinde 1 silah ile 3 şarjör ve havalı çivi tabancası buldu.

Çantaların kime ait olduğunu belirlemek için çalışma yapan ekipler silahın üzerindeki seri numarasından ruhsat bilgisine ulaştı. Silahın sahibine ulaşan ekipler şahsı arayarak silahını bir yerde unutup unutmadığını sordu. Vatandaşın dalgınlıkla çantalarını ve içindeki silahı yol kenarında unuttuğunu söylemesi üzerine ekipler çantaları Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü.

Yol kenarındaki çantaları bulan işçilerden Süleyman Dede, "eve geçerken yolda çanta olduğunu gördük. Üzerimizi değiştirip geri gelirken çantaların yine burada olduğunu gördük. Sonra durumu polis ekiplerine bildirdik. Birinde inşaat malzemesi mermi tabancası vardı. Diğerinde de silah var" dedi.

Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı
Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı
Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı
Yol kenarında işçilerin bulduğu çantadan silah ve şarjör çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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