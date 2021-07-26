Yol kenarında duran araçtan uyuşturucu çıktı
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Yol kenarında duran araçtan uyuşturucu çıktı

Yol kenarında duran araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol kenarında araç ile bulundukları yerde şüpheli hareketleri olan 2 kişi uyuşturucu ile yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol kenarında araç ile bulundukları yerde şüpheli hareketleri olan 2 kişi uyuşturucu ile yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Pembeciler köyünde 26.07.2021 günü saat 01.30 sıralarında, T.Ç.(29) ve H.G.(33) isimli şahısların yol kenarında araç ile bulundukları esnada şüpheli harekette bulunmaları üzerine, şahısların üzerinde ve aracında yapılan arama neticesinde, (2) gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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