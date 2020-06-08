Yol kenarında cesedi bulunan Yankı Kıray, çeşme başında çıplak yıkanırken yakalanıp, tutuklanmış
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Yol kenarında cesedi bulunan Yankı Kıray, çeşme başında çıplak yıkanırken yakalanıp, tutuklanmış

ANTALYA'da, temizlik işçileri tarafından yol kenarında cesedi bulunan Yankı Kıray'ın (50), 2 yıl önce gittiği Kıbrıs'ta, çeşme başında çıplak halde yıkanırken yakalandığı, tutuklandıktan sonra da 30 bin lira kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Yol kenarında cesedi bulunan Yankı Kıray, çeşme başında çıplak yıkanırken yakalanıp, tutuklanmış
08.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:28

ANTALYA'da, temizlik işçileri tarafından yol kenarında cesedi bulunan Yankı Kıray'ın (50),  2 yıl önce gittiği Kıbrıs'ta, çeşme başında çıplak halde yıkanırken yakalandığı, tutuklandıktan sonra da 30 bin lira kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Antalya- Serik yolu Aksu ilçesi sınırlarının bittiği Serik Caddesi üzerindeki çalılık alanda, dün sabah temizlik yapan işçiler, yüzüstü yatan bir ceset olduğunu görüp, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yüzünde kan, vücudunda morluklar olan ve sırtında kamp çantası bulunan cesedin Yankı Kıray'a ait olduğunu belirledi. Günübirlik yürüyüşçü olduğu değerlendirilen Kıray'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KIBRIS'TA ÇIPLAK YIKANIRKEN TUTUKLANMIŞ

Yankı Kıray'ın, 2018 yılında, Kıbrıs'ta bir çeşme başında çıplak halde yıkanırken yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. Kıray'ın 20 Haziran 2018 günü Türkiye'den KKTC'ye gittiği, 'uygunsuz tavır ve hareket' suçlamasıyla tutuklandığı, 30 bin TL kefalet şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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