Yol kenarında bekleyen kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Saffet Doktoroğlu idaresindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, Işıklar mevkisinde yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a (38) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler Sabır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabır'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Sürücü Doktoroğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.