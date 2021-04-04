Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı
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Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bekleyen vatandaş, yolcu almak için durakta duran otobüs alçalınca aynasının başına çarpması neticesinde yaralandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bekleyen vatandaş, yolcu almak için durakta duran otobüs alçalınca aynasının başına çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 224 plakalı halk otobüsü, cadde üzerinde bulunan durakta yolcu almak için durdu. Duran otobüsün yolcuların daha rahat otobüse binebilmesi için mevcut olan alçalma sistemi devreye girdi. Alçalan otobüsün aynası yol kenarında bekleyen Serkan A. isimli vatandaşın başına çarptı. Aynanın çarpması neticesinde yaralanan Serkan A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serkan A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı
Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı
Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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