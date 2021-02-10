YOL KENARINDA ARACINI TAMİR EDİYORDU; FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Pendik'te arıza yapan otomobili tamir etmek için yol kenarına çeken sürücü ve arkadaşına arkadan gelen hafif ticari çarptı.

Pendik'te arıza yapan otomobili tamir etmek için yol kenarına çeken sürücü ve arkadaşına arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada sürücü hayatını kaydederken arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Aydınevler mevkii Pendik istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 34 BPV 721 plakalı otomobili arıza yapan İbrahim Üzer isimli sürücü aracı yol kenarına çekti. Üzer, araçta bulunan arkadaşı Murat Dindar birlikte aracı tamir etmeye çalıştığı sırada, arkalarından gelen Can Yılmaz yönetimindeki 34 ST 6745 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Üzer otomobilin altında kalırken arkadaşı Murat Dindar ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri İbrahim Üzer'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Murat Dindar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarındaki araca çarpan hafif ticarin sürücüsü Can Yılmaz polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil altında kalan İbrahim Üzer'in cansız bedeni çıkartılarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı