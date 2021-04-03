Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu
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Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | 3. Sayfa

Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı.

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Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu
Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu
Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu
Yol kenarında 15 yerinden bıçaklanan kadın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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