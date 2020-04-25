Yol kenarına inen karaca görüntülendi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel, Haber

Yol kenarına inen karaca görüntülendi

Yol kenarına inen karaca görüntülendiKIRKLARELİ'de koruma altındaki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve Kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi.

25.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:58
Yol kenarına inen karaca görüntülendi

Yol kenarına inen karaca görüntülendi

KIRKLARELİ'de koruma altındaki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve Kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi.

Kırklareli'de koronavirüs önlemleri kapsamında Tabiat Parklarının da kapatılmasıyla aç kalan yaban hayvanları yol kenarlarına inmeye başladı. Koruma altında bulunan bir karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi. Bir süre yol kenarında kulan karaca, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Karacanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında, "Yapılan koruma ve kontrol çalışmalarımız esnasında bize bir süre eşlik eden karaca. Birlikte koruyalım" notuyla paylaşıldı.

Yol kenarına inen karaca görüntülendi

Kaynak: DHA

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