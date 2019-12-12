Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi
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Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yol kenarına gizlenmiş halde bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

12.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42
Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda yol kenarına gizlenmiş halde bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan-18 Operasyonu kapsamında, METİ timleri, Akçalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yaparken, yolun kenarına gizlenmiş EYP tespit etti.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, EYP'yi kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi
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