YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ
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YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, göçmen kaçakçılarının TEM yolu kenarındaki dinlenme tesisinde yeşil alana bıraktığı hasta kişi yaşamını yitirirken, ölümüne neden olmaları nedeniyle yargılanan 2 kişi için savcı 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar ceza verilmesini talep etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, göçmen kaçakçılarının TEM yolu kenarındaki dinlenme tesisinde yeşil alana bıraktığı hasta kişi yaşamını yitirirken, ölümüne neden olmaları nedeniyle yargılanan 2 kişi için savcı 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar ceza verilmesini talep etti.

Körfez ilçesi TEM yolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde 11 Eylül 2018 günü bir erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin üzerinde Çekya Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte evraklar buldu. Yapılan otopsi sonucu, üzerinden 'Rumeys Kantae' adına evraklar çıkan kişinin ağır zatürre hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve herhangi bir sağlık kuruluşundan yardım alması halinde kurtulma şansının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen İ.D. ve O.Ş. yakalandı. İ.D. ve O.Ş. "Ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma açıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İ.D. ve O.Ş. duruşmaya katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Kocaeli ve İstanbul'a taşıdıklarını ve maktulün yolculuk sırasında sürekli öksürdüğünü, durumunun iyi olmadığını belirtti. Yabancı uyruklu kişileri taşıyan sanıkların 2 araç halinde peş peşe tesise gelerek tüm yolcuları indirdiklerini ve araçtan inemeyecek durumda olan hasta kişinin İ.D.'nin talimatıyla O.Ş. tarafından sürüklenerek araçtan indirildiğini vurgulayan cumhuriyet savcısı, araçtan indirilen kişinin bu sırada halen hayatta olduğunu ve bir sağlık kuruluşuna götürülmesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayarak sanıkların 'Olası kast ile ölüme sebep olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirtti. Mütalaada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre istedi. Avukatların talebini haklı bulan mahkeme heyeti duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.

YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ
YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ
YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ
YOL KENARINA BIRAKTIKLARI HASTA DURUMDAKİ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ; MÜEBBET İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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