Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü
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Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü

Akseki ilçesinde yol kenarına bırakılan dört yavru köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.

04.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:28
Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü

ilçesinde yol kenarına bırakılan dört yavru köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.

il sınırında yolun kenarına köpek yavrularının terk edildiği ihbarı üzerine Akseki Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Soğuk ve açlıktan bitkin düşen yavrular, karınları doyurulduktan sonra araca alınarak Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Veterinerin kontrol ettiği köpeklerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Köpekleri soğukta donmak üzereyken bulduğunu belirten Doğan Doğanay, "Burası çok soğuk bir yer. Anayolun kenarına bırakmışlar. Allah korusun belki araba çarpabilirdi veya donarak ölebilirlerdi. Yol kenarında köpekleri görür görmez ilçe merkezine inip yiyecek getirdim. Sonrasında da yetkililere verdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü
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