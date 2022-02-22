Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı

KAYNAŞLI, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Otoyol çıkışında durdurulan araçtan yol kenarına atılan paketten 17 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu çıkışında durdurulan Bolu plakalı araçta yolcu olarak bulunan V. D. isimli şahsın üzerinde bulunduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi uygulama noktasını fark ettiği esnada yol kenarına attı. KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımı ile yapılan aramada poşet içerisine sarılı halde 17 gram bonzai maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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