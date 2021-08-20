YOL KENARI TRETUVARLARI YENİDEN BOYANDI

YOL KENARI TRETUVARLARI YENİDEN BOYANDIYalova Belediyesi, şehir içi ve şehirler arası yolları daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

YOL KENARI TRETUVARLARI YENİDEN BOYANDI

Yalova Belediyesi, şehir içi ve şehirler arası yolları daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Virajlar ağırlıklı olmak üzere, yollarda sürücülerin daha güvenli bir şekilde araç kullanabilmesi amacıyla yapılan yol kenarı boyama işlemleri tamamlandı. Şehirdeki yol kenarı tretuvarları kent estetiğine uygun şekilde boyanarak daha güzel ve güvenli hale getirildi.

Kaynak: Habermetre