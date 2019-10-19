19.10.2019 16:28

Yol kavgasından kaçan baba oğul Aksaray'da polise sığındı

AKSARAY - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde trafikte yol vermeme yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavgadan kaçan baba ve oğlu Aksaray'da polise sığındı.

Olay, Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi Ankara - Aksaray Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Mustafa Gürkan U.'nun askeri sınavları için gittiği Ankara'dan memleketi Adana'ya dönen Vedat İ. 01 KB 840 plakalı araç ile Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde trafik yüzünden bir araç sürücüsüyle yol vermeme yüzünden tartıştı. Yolda seyir halinde süren tartışma maddi hasarlı kazayla son bulurken, 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kendisine bıçak çekildiğini gören Vedat İ., kendini savunmak amacıyla aracında bulunan küçük bıçağı alarak üzerine gelen gruba karşı savurdu. Arbede sırasında Vedat İ.'nin bıçağı bir şahsın kolundan çizikle yaralanmasına neden olurken, Vedat İ. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aksaray'da kadar gelen Vedat İ. burada Aksaray Polis Merkezine gelerek yaşanan olayları anlattı. Oğlu ile birlikte polis merkezinde ifade veren Vedat İ., kendini savunmak için araçta bulunan bıçağı çektiğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA