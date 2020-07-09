Yol kavgasında sürücüyü kurşun yağmuruna tutmuştu, müebbet hapsi istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol kavgasında sürücüyü kurşun yağmuruna tutmuştu, müebbet hapsi istendi

TEM Otoyolu'nda bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan yol verme kavgasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Yol kavgasında sürücüyü kurşun yağmuruna tutmuştu, müebbet hapsi istendi
09.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:36

TEM Otoyolu'nda bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan yol verme kavgasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

TEM Otoyolu'nda yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu motosiklet sürücüsü Hasan S.'nin, araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp ölümüne neden olduğu cinayet davasının görülmesine başladı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Hasan S., SEGBİS sistemi ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK SAVUNMASINA BAŞLADI

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık olaydan dolayı üzgün olduğunu ve merhumun ailesine başsağlığı dilediğini söyleyerek, "Olayın olduğu gün emniyet şeridinde kaza gördüm. İnsani olarak durdum ve yardım etmek istedim. Beyaz renkli bir aracın kısmen emniyet şeridinden kısmen de yoldan gittiğini gördüm. Aracın sürücü bana el işareti yaptı. Ben aracı uyarmak istedim. Motosiklet dünyasında beni gör işareti yaptım. Bu araç yol ayrımında dörtlüsünü yakarak durduğunu gördüm. Ben de özür dileyecek sandım" dedi.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Araç sürücüsünün kapısıyla motosikletine vurarak kendisini devirmeye çalıştığını iddiasında bulunan sanık, "Tehlikeli bir durum oluştuğundan dolayı ben kendimi emniyet şeridine doğru atmak istedim. Bu araç arkamdan gelerek motosiklete vurdu, ben düştüm sürüklendim. Bana küfür etti, kafama yumrukla vurdu. Arkamdan darbe aldım nefesim kesildi. Bir anda aracına geri koştu bir şeyler aradığını gördüm. Ben silahımı çıkarak aracın ön kaputuna 2 el ateş ettim. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Bana niye saldırdığını da bilmiyorum. Kavga etmek ya da öldürmek gibi amacım yoktu. Hatırladığım tek şey polise ben bu arkadaşa ateş ettim beni teslim alın dediğim" şeklinde savunmada bulundu.

Serdar Çekiç'in eşi Eylem Çekiç ise olay sırasında evde olduğunu ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Maktulün annesi Zilfi Çekiç ise, "Benim evladım gitti, şikayetçiyim. Ciğerim sızlıyor. Yavrumun yolunu bekliyorum. 2 tane küçük yavrusu vardı" dedi.

"2 EVLADI VAR ONU VURMAYIN BENİ VURUN"

Olay günü aracın içerisinde bulunan maktulün ablası Aslı Akyar ise kardeşinin sanığa hakaret ya da küfür etmediğini söyleyerek, "Arabamıza bindik, otobana çıktığımız zaman emniyet şeridinde olan bir motosiklet arabanın önüne çıktı. Kardeşim elini kaldırarak 'ne yapıyorsun' anlamında bir şey söyledi. Sanık el kol hareketi yaptı. Ben kardeşime 'işimize bakalım' dedim. Yolumuza devam ederken motosikletli kişiyi yolda gördüm el kol hareketi yaptı ve araca çarparak düştü. Araçtan inip durumuna baktık ve iyi olduğunu gördük. Kardeşime yine 'gidelim' dedim. Sonra kurşun sesleri gelmeye başladı. Arabanın etrafında döne döne kurşun saydırdı. Ben engel olmak istedim tek eliyle beni tuttu tek eliyle ateş etti. '2 evladı var, onu vurma beni vur' dedim. Sanığa 'ne yapıyorsun' dedim bana doğru 2 kez tetiğe bastı mermisi yoktu. Mermisi olsa beni de öldürecekti. Arabada kardeşimin çaresiz bakışlarını gördüm. Yemin ediyorum kardeşim küfür etmedi. 13 kurşuna değer mi ?" şeklinde beyanda bulundu.

"BANA DA SİLAH DOĞRULTTU"

Olay günü maktulün kullandığı araçta bulunan tanık Hüseyin Şaşmaz ise olayı anlatarak, "Hiçbir sebep yokken neden böyle yaptı anlamadım. Ateş ettiğinde ne yapıyorsun diye tepki verdim bana da silahı doğrulttu" dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Tanık beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talebinde bulundu. Duruşma sanık avukatının mütalaaya beyanda bulunması için süre verilmesine karar verilerek ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan maktulün ablası Aslı Akyar gözyaşları içinde sanığın duruşmada kendilerine başsağlığı dilediğini söyleyerek, "Öldürdüğün bir insanın ailesine sen nasıl kalkmış nasıl başsağlığı diliyorsun" dedi. Maktulün annesi ise gözyaşlarına boğularak sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan S.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt Politika
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Adem Büyük Serdar Gürler Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar İzmir Sakarya Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Yol kavgasında sürücüyü kurşun yağmuruna tutmuştu, müebbet hapsi istendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 19:36:05. #1.14#
title