Yol kavgası cinayeti davasında mütalaa açıklandı

16.10.2019 15:08

Fatih'te sürücü ile yaya arasında çıkan tartışmada sürücü İhsan Dinçer'in öldürülmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Fatih Cerrahpaşa'da iddialara göre 29 Aralık 2018'de arkadaşlarıyla alkol alan İhsan Dinçer, arabayla yola çıktı. Bir süre sonra aynı yolda yürüyen Doğuş Pertez ile aralarında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğuş Pertez'in bıçakladığı İhsan Dinçer hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğuş Pertez'in yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Doğuş Pertez ile her iki tarafın avukatları katıldı.



Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin savunmasını açıkladı. Mütalaada, sanık ile tanıkların beyanı ve otopsi raporuna ilişkin olay günü Doğuş Pertez'in yolun karşısına geçerken, İhsan Dinçer'in arabayla yoldan hızlı geçmesi üzerine tartışma yaşandığını ve tartışma sırasında yaralanan İhsan Dinçer'in hayatını kaybettiği kaydedildi.



Sanığın eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğunun anlatıldığı mütalaada, İhsan Dinçer'in yaralama sonucu hayatını kaybettiği ve sanık Doğuş Pertez'in aksi ispat edilmeyen savunmasına göre ilk haksız eylemin İhsan Dinçer'den geldiği belirtilerek, sanığın, 'Kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Doğuş Pertez, "Ben playstation oynamaya çıkmıştım. Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. O gelip beni ezdi. Geri dönüp küfürler etti. Yolda giden arabayı sonuçta durduramam. Kendi tanıkları da bunu söylemişti. Ben sadece elinden bıçağı alıp kendimi korudum" dedi.



Sanık Pertez'in ardından söz alan avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle sanık Pertez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatına savunma hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA