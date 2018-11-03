Yol Kapatma Eylemi

Çorum'da, özelleştirilen şeker fabrikası yönetimi tarafından alacaklarının ödenmediğini iddia eden üretici ve nakliyeciler, Çorum-Samsun karayolunda oturma eylemi yaptı.

Ankara yolunda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait Çorum Şeker Fabrikası önünde toplanan üretici ve nakliyecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi.

Yetkililerle görüşemeyen grup, daha sonra Çorum-Samsun karayolunun gidiş istikametini trafiğe kapattı. Yolda bir süre oturma eylemi yapan bu kişiler, araçların geçişine izin vermedi. Bu sırada bazı araç sürücüleriyle eylemciler arasında tartışma yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler, eylemci grupla görüşerek yolun trafiğe açılmasını sağladı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan gruptan bazı kişilerin, fabrikanın girişinde bulunan firmanın isim ve logosunun yer aldığı reklam panolarına zarar verdiği görüldü.

Jandarma tarafından sakinleştirilen bu kişiler, daha sonra eyleme son verdi.