Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
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Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti Trafik magandaları önce camlardan sarktı sonra yol kapatıp halay çektiler Korona bahane halay şahane Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çektiler.

Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti

Trafik magandaları önce camlardan sarktı sonra yol kapatıp halay çektiler

Korona bahane halay şahane

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çektiler. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti.

Dün, akşam saatlerinde Esenyurt'ta toplanan bir grup genç asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup bir süre sonra dağıldı.

Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti
Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp alay çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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