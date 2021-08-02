Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı
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Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı 5 sürücüye toplamda 4 bin 202 lira para cezası uygulandı Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında trafikte terör estirip girdikleri tünelde yol kapatarak halay çeken magandalar yakalandı.

Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı

5 sürücüye toplamda 4 bin 202 lira para cezası uygulandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında trafikte terör estirip girdikleri tünelde yol kapatarak halay çeken magandalar yakalandı. 5 sürücüye 4 bin 202 lira para cezası uygulandı

Esenyurt'ta toplanan bir grup genç, asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine katmış, mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçmıştı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken magandalar, bir süre sonra dağılmıştı. Cep Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri ortalığı birbirine katan magandaları tespit etti. Konvoyda bulunan sürücüler Ö.T, T.Y., D.G, V.B. ve

E.O. olduğu belirlendi. Sürücülere toplamda 4 bin 202 lira para cezası kesildi. Ayrıca tünel içerisindeki sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske kullanmadığı tespit edilen V.B., D.G., T.Y., Ö.T., E.A., A.M.K, G.K. ve E.O. isimli 8 şahıs hakkında, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 1593 sayılı 282.maddesine istinaden işlem yapıldı.

Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı
Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı
Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı
Yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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