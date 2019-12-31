Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar
Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.
Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.
Çelikhan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Fatih köyünde yaşayan 1 yaşındaki Gökçe Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştı.
Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.