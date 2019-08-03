Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Elmayolu köyünde amca çocuğu olan iki grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elmayolu köyünde oturan Cemalettin Ergün ile kuzeni olan Kadim Ergün evlerinin arasındaki yol kanalı açma sebebinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile Kadim Ergün'ün oğlu olan Adem Ergün kavgaya karıştı. Kavgayı gören Cemalettin Ergün'ün kardeşi olan Hidayet Ergün 05 DH 861 plakalı traktörü ile tarladan döndüğü esnada kavga eden Kadim Ergün, oğlu Adem Ergün ve Kadim Ergün'ün kız kardeşi olan Gülşen Ergün isimli şahısların üzerilerine sürerek şahısları yaraladı.

Kavgaya Hidayet Ergün'ün eşi olan Seçgül Ergün ve oğlu olan Erdal Ergün, ayrıca Cemal Ergün'ün eşi olan Liman Ergün de karıştı. Olayda yaralanan Kadim Ergün, Gülşen Ergün, Adem Ergün, 112 ambulansı ile Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadim Ergün Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Adem Ergün ve Gülşen Ergün'ün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İHA