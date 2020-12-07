Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı
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Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı

07.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:34
Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı

DÜZCE'de trafikte yol isteyen sivil jandarma ekiplerine silah gösteren araç sürücüsü K.Y., araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

DÜZCE'de trafikte yol isteyen sivil jandarma ekiplerine silah gösteren araç sürücüsü K.Y., araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen bir ihbar  üzerine operasyon için yola çıktı. Sivil jandarma ekibi, Beyköy mevkiinde yolda önlerinde bulunan aracın sürücüsüne selektör yaparak, yol istedi. Araçta bulunan kişi ise silahını gösterdi. Bunun üzerine araç durdurulurken, sürücü K.Y. araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şoke oldu. Gözaltına alınan K.Y. jandarma karakoluna götürüldü. K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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