Yol Hizmetinde Mola Yok

Büyükşehir; yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çok sayda noktasında olduğu gibi Yüreğir İlçesi'nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.