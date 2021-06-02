Yol Hizmetinde Mola Yok
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Yol Hizmetinde Mola Yok

Yol Hizmetinde Mola Yok
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Büyükşehir; yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çok sayda noktasında olduğu gibi Yüreğir İlçesi'nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir; yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çok sayda noktasında olduğu gibi Yüreğir İlçesi'nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Firuza Caddesi'nde Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Ege Bağatur Bulvarı arasında kalan 650 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki Firuza Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmasının ardından yol hizmete açılacak.

YOLUN GENİŞLİĞİ 5 METREDEN 12 METREYE ÇIKARILIYOR

Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Misis'te yol genişletme çalışması sürdürüyor. Misis ile Abdioğlu Mahalleleri arasında kalan 7 km uzunluğunda 5 metre genişliğindeki yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, yolun genişliğini 12 metreye çıkararak trafik akışını rahatlatacak.

Kaynak: Habermetre

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