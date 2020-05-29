Yol hamlesi devam ediyor
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Yol hamlesi devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yol hamlesi devam ediyor
29.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:10

Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çınarlı Caddesi ve Şehit Osman Caddesi'nde bozulmuş zemin tamamen kaldırılarak sıcak asfaltla kaplandı, kaldırımlar yenilenerek kullanıma sunuldu.

Hava şartlarının asfalt serimine müsaade etmeye başlaması ile yol hamlesine hız veren Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yazar Mehmet Serez Caddesi ve Namık Kemal Caddesi'nin ardından Çınarlı ve Şehit Osman Caddesi üzerinde de sıcak asfaltla çalışma gerçekleştirerek, çukurlar ve tümseklerle dolu caddeler uzun yıllar boyunca güvenle kullanılacak duruma getirildi. Ekipler ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarını da yerine getirdi. Çalışmaların aksamadan süreceği belirtilirken, yaz sonuna kadar Süleymanpaşa'da yol sorununun tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Başkan Yüksel çalışmaları yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllardır ihmal edilmiş yollarımızı teker teker yeniden yapıyoruz. Vatandaşlarımız bozuk yollardan hem maddi hem de manevi olarak zarar görüyor. Yol medeniyettir anlayışıyla cadde ve sokaklarımızı Süleymanpaşa'mıza yakışır bir hale getirmek üzere çalışmalarımıza hız verdik. Çınarlı ve Şehit Osman Caddeleri üzerinde başladığımız yol ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asfalt serme işinin birinci bölümünü tamamladık. Bölgede devam eden yaya kaldırımı çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayarak, esnaf ve vatandaşlarımızı çöken kaldırımlardan ve çukurlaşmış yollardan kurtarıp, konforlu hale getirmiş olacağız. Süleymanpaşa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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