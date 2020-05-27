Yol genişletme çalışmasında bulunan tarihi köprü koruma altında - İZMİR
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Yol genişletme çalışmasında bulunan tarihi köprü koruma altında - İZMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol genişletme çalışmasında bulunan Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi köprü koruma altına alındı.

27.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:23

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol genişletme çalışmasında bulunan Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi köprü koruma altına alındı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce Ödemiş ve Kiraz arasında yapılan yol çalışması kapsamında, Türkönü Mahallesi yakınlarında 4. ya da 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi köprüye rastlandı.

Karayolları ve Ödemiş Müzesi ekiplerinin iş birliğiyle köprü koruma altına alındı.

Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin eskiden Neikaia kenti olarak bilindiğine işaret etti.

Köprünün en az 1500 yıllık olduğunu vurgulayan Sevin, "Bu bölgenin tamamen antik kalıntılarla dolu olduğunu biliyoruz. Kazıların Bakanlık izni ve müze nezdinde yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kalıntıların alanda yapımı süren yeni köprü yakınlarında yer aldığı belirtildi.

Yol genişletme çalışmasında bulunan tarihi köprü koruma altında - İZMİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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