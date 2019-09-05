Yol genişletme çalışmaları Edremit'i susuz bıraktı

05.09.2019 19:23

Van'ın Edremit ilçesinde devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında su isale hattının patlaması sonucu birçok mahalle susuz kaldı.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Çimento Fabrikası civarında yapımı eden yol genişletme çalışmaları sırasında su isale hattında büyük arıza meydana geldi. Edremit Çimento Fabrikası civarında meydana gelen su isale hattı arızası sonrası ekipler onarım için olay yerine sevk edilirken, meydana gelen arızadan dolayı Edremit ilçesine bağlı Köprüler, Köklü, Dönemeç, Andaç, Oğulveren, Enginsu, Köşk, Dilkaya, Gölkaşı, Çiçekli, Çayırbaşı, Kıyıcak, Mülk, Elmalı Süphan,Yeni Mahalle, Eski Toki, Gevaş ilçe merkezi kısmi olarak Atalan Mahallesi ve ayrıca şehir merkezinin de kısmi olarak etkileneceği belirtildi.



Hattın boşaltılması ve tamiri için yoğun çalışmalar sürdürülürken, VASKİ yetkilileri tarafından suyun kesileceği semtlere ek olarak tankerlerle su sağlanacağı açıklandı. - VAN

Kaynak: İHA