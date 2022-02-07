Yol durumu hakkında seyahat edecek vatandaşlar araştırma yapmakta. Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 7 Şubat bugün hangi yollar kapalı olacak? 7 Şubat trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Yol durumu! 7 Şubat hangi yollar kapalı? Karayolları yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Yollar neden kapalı? Detaylar haberimizde...

KARAYOLLARI YOL DURUMU

Karayolları Yol Durumu'na göre bugün hangi yollar kapalı? İşte bugün kapalı yollar:

1 - Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 0-5.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

2 - Kocaeli-Yalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

3 - Muğla-Kale yolunun 24-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 - Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47.km.sinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

5 - Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 - Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3.km.leri arasında köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır

7 - Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

8 - Gerede-Kızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş-2 Köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 - Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 59-63.km.ler arasında diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

10 - Ardahan-Çıldır yolunun 27-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

ÇALIŞMA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

1.) Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe kapatılması gerekir.

2.) Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahası, koni veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanır.

3.) Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb. gibi) materyal bulunan bakım yeleği giymesi gerekir.

4.) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.

5.) Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 nolu "Yolda Çalışma" işaret levhasının konulmasıyla başlanılmalıdır.

6.) İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak suretiyle yapılmalıdır.

7.) Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin önlenmesi için sabitlenmelidir. Sabitleme için can güvenliği yönünden tehlikeli olabilecek bordür taşları vb. rijit malzemeler kullanılmamalıdır.

8.) Çarpılma, kirlenme, kaybolma vb. nedenlerden dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

9.) Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar yerlerine konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.

10.) Emniyet alanın içerisinde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma sahası arasında en az 5 metre boşluk bırakılmalıdır.

11.) Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 metre olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.

12.) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmelidir.

13.) Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için bariyerler, birbirleri ile bağlanmalıdır.

14.) Figüre malzeme çekilen kesimlerde, figüre malzemenin trafiğin açık olduğu kesime yayılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek amacıyla önlem alınmalı, serme sıkıştırma işlemi de en kısa sürede yapılmalıdır.

15.) Çalışma sahalarının çok uzun tutulması ve zorunluluk arz etmedikçe trafik güvenliği yönünden kesim kesim çalışma yapılması önlenmeli, aktif çalışma alanları dışında trafiği engellemeyen kesimlerde çalışma sahası sınırlamaları işaretler ile sona erdirilerek aktif çalışma alanlarında tekrar başlatılmalıdır. Ancak, çalışma sahaları arasındaki mesafelerin kısa olması durumunda, bu alanların birleştirilerek işaretlemenin iki yöndeki başlangıçlarında yapılması yeterli bulunmaktadır.

16.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde serbest malzeme oluşmaması için serme sıkıştırmaya dikkat edilmeli, serbest malzeme oluşmasını önlemek bakımından silindir kullanılmalı ve serbest malzeme oluşması halinde gün içinde süpürülerek temizlenmeli, bu mümkün olmaz ise bu kesimdeki serbest malzeme konusunda sürücüleri uyarmak için etkili işaretleme yapılmalıdır. Sathi kaplama yapılmasını takip eden günlerde, bu kesimlerde oluşabilecek serbest malzemenin de kontrol edilerek süpürülmesi gerekmektedir.

17.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde kusmaların oluşumu önlenilmeli, kusma oluşması halinde ise yapısal yöntemlerle çözüme gidilmeli, bu kesimlerde sadece işaret levhaları ile çözüm üretmeye çalışılmamalıdır.

18.) Yapım çalışmalarında düşük banket oluşması önlenilmeye çalışılmalı, düşük banket olan kesimlerin kış mevsimine girmeden önce kaplama ile aynı kota getirilmesi sağlanmalıdır.

19.) Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra veya mevsim şartları nedeniyle veya diğer nedenlerle çalışmaya uzun süre ara verilmesi durumunda trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirler alınarak çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin derhal kaldırılması gerekmektedir.

20.) Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan başlanılmalıdır.

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