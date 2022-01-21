Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi - Haberler
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Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Jandarma ekipleri bin 320 aracı kontrol ederken, 19 araca 16 bin 768 TL ceza kesildi. Kontrollerde 9 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafik timlerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar kontrol edildi. Söz konusu araçların karıştığı trafik kazalarında yaşanan artışın önlenmesiyle trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerde araç sürücüleri uyarıldı. Araç sürücüleri kontrollerde trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanımına yöneltmeyi amaçlanırken, daha önce meydana gelen kazalarda can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu bin 320 araç kontrol edilip 19 araca 16 bin 768 TL para cezası kesildi. 9 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

Yol denetimlerinde 16 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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