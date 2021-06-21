Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti Sivas'ta yolda meydana gelen çökmede çevrede bulunan bir vatandaş çukurun içerisine metal bir raf koyarak önlem aldı Sivas'ta yolda meydana gelen çökmede çevrede bulunan bir vatandaş çukurun içerisine metal bir raf koyarak önlem aldı.

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti

Sivas'ta yolda meydana gelen çökmede çevrede bulunan bir vatandaş çukurun içerisine metal bir raf koyarak önlem aldı

SİVAS - Sivas'ta yolda meydana gelen çökmede çevrede bulunan bir vatandaş çukurun içerisine metal bir raf koyarak önlem aldı.

Sivas kent merkezi Pulur Mahallesi 7. Sokakta yolda çökme yaşandı. Yaklaşık yarım metre derinlik ve 1 metre genişliğe sahip çukur görenleri endişelendirdi. Çevrede bulunan bir vatandaş olası bir tehlikeye karşı çukurun içine metal bir raf bıraktı. Çukurun olduğu yoldan geçen araç sürücüleri alınan önlem sonucu çukurun kenarını dolaşarak geçerek yollarına devam etti. Vatandaşlar çukurun kapatılması için Belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşın çukurun içerisine metal raf koyduğu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas'ta şehir merkezinde geçtiğimiz günlerde iki farklı çökme daha yaşanmıştı. Meydana gelen çökmelerden birinde yol ortasında 15 metre çapında 22 metre derinliğinde çukur oluştu.

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti
Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti
Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti
Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Sinan Çetin Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:40:49. #1.15#

title