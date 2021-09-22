YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILACAK
Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;"23/09/2021 Perşembe günü 09. 00-12. 00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Ayçiçek Heykelinden İbrahim Ay Caddesi, 1.
FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;
"23/09/2021 Perşembe günü 09. 00-12. 00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Ayçiçek Heykelinden İbrahim Ay Caddesi, 1. Murat Mahallesi Nail Çakır Sokak, Şükrü Nailli Gökberk Sokak, İbrahim Sayan Sokak, Dr. Nadir Cent sokaklarda yol çizgi çalışması yapılacağından araç park edilmemesi rica olunur. "
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
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