YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILACAK

Altyapı çalışmaları devam eden kent merkezinde, çalışmaların bittiği alanlarda bozulan yollar Belediye tarafından asfaltla kaplanıyor.

Altyapı çalışmaları devam eden kent merkezinde, çalışmaların bittiği alanlarda bozulan yollar Belediye tarafından asfaltla kaplanıyor. Asfalt çalışmalarının ardından da Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu yollarda çizgi çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 26 Ağustos Perşembe günü Şükrüpaşa ve Abdurrahman mahallelerinde de 08-18 saatleri arasında yol çizgi çalışması yapılacağından bu mahallelerdeki bazı yollara araç park edilmemesi konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"26. 08. 2021 Perşembe günü 08: 00-13: 00 Saatleri arasında Abdurrahman Mahallesinde Şahin Sokak, Saka Sokak, Kanarya Sokak, Bıldırcın Sokak, Serçe Sokak, Balkaya Sokak, Güvercin Sokak ve Bülbül Sokakta yol çizgi çalışması yapılacaktır. Belirtilen sokaklarda 26. 08. 2021 Perşembe günü 08: 00-13: 00 Saatleri arasında;

26. 08. 2021 Perşembe günü 13: 00-18: 00 Saatleri arasında Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, Kırcaali Sokak, Hacı Salim Efendi Sokak, Yolageldili Kazım Bey Sokak, Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy Sokak, Şumnu Sokak ve Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi eski polis lojmanlarının bulunduğu kısımda yol çizgi çalışması yapılacaktır. Belirtilen sokaklarda 26. 08. 2021 Perşembe günü 13: 00-18: 00 Saatleri arasında araç park edilmemesi rica olunur. "

Kaynak: Habermetre